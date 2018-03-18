«Заря» минимально победила «Верес»

В матче 24-го тура чемпионата Украины «Заря» на выезде переиграла «Верес». Победу луганчанам принес гол Юри с пенальти. Благодаря этой победе «Заря» поднялась на третье место в Премьер-лиге, «Верес» остался на шестой позиции.

"Верес" Ровно — «Заря» Луганск — 0:1 (0:0) Гол: Юри, 51 (с пенальти) — 0:1 "Верес": Бандура, Лукьянчук, Борзенко, Приймак, Западня (Мягков, 80), Симинин, Кожанов (Пепи, 66), Каленчук, Карасюк, Кулиш (Морейра, 71), Степанюк

"Заря": Лунин, Тымчик, Сваток, Чечер, Караваев (Гордиенко, 88), Громов, Харатин (Прийма, 58), Силас, Чеберко, Лунев (Фаупала, 46), Юри