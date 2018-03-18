Черчесов прокомментировал возможность вызова в сборную России Дзюбы и Шатова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что для вызова в национальную команду Артема Дзюбы и Олега Шатова необходимо, чтобы они адаптировались в своих новых командах.

"Камболов был в списке изначально, потом мы ему дали паузу, потому что у Нойштедтера была какая-то болячка. Мы смотрим по позициям: завтра присоединится Черышев, он такого же плана игрок, как Кокорин — мы играли с испанцами с одним нападающим.

Реагировать можем на любую ситуацию, но стараемся не делать резких движений, потому что вчера Ильин и Ионов забили: вам интересен один футболист, а нам интересна ситуация в общем.

Футболист, который переходит в другой клуб и долго не играл — это касается и Дзюбы, и Шатова -пускай они сейчас работают, вливаются в свои коллективы, а мы будем приветствовать, если они будут прибавлять", — цитирует Черчесова ТАСС

"Мы их проверили, завтра они поработают, мы посмотрим, нам нужно понимание, кто как себя чувствует. У нас 23 и 27 марта игры, поэтому в любую секунду все может измениться. Я с ними разговаривал, они лучше себя чувствуют, но мы все равно должны были проверить их, чтобы не рисковать", — сказал Черчесов.

Ранее сборная России провела первую тренировку перед товарищескими матчами.

Сборная России встретится с командой Бразилии 23 марта в Москве, с Францией — 27 марта в Санкт-Петербурге.