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Селихов: отсутствие футболиста Неймара не понижает уровень сборной Бразилии
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Селихов: отсутствие футболиста Неймара не понижает уровень сборной Бразилии 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Отсутствие нападающего Неймара не понижает уровень бразильской футбольной сборной. Такое мнение журналистам высказал вратарь сборной России Александр Селихов.
В воскресенье сборная России начала подготовку к товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции.
"Отсутствие Неймара не понижает уровень сборной Бразилии, там есть и другие хорошие игроки — Филиппе Коутиньо, например. Но мне кажется, Франция сейчас посильнее. Хотя эти две топ-сборные, поэтому ни с кем не будет легко", — сказал Селихов.
"Настроение хорошее, рабочее, все, кто вчера играли [чемпионате России], сегодня проводили восстановительную тренировку. Здесь поле плохое, но нам не привыкать, посмотрим, какое будет на «Арене-Химки». Тренировался без шапки? Нечего отмораживать, а на самом деле просто не холодно", — отметил вратарь.
Селихов ранее один раз вызывался в сборную России — для подготовки к товарищескому матчу с футбольным клубом «Динамо». «Ситуация с вратарями психологически никак не давит — все будет так, как будет. Диалога с тренером [Станиславом] Черчесовым не было, а [главный тренер »Спартака" Массимо] Каррера пожелал всем вернуться без травм", — рассказал Селихов.
Сборная России 23 марта сыграет на стадионе «Лужники» против команды Бразилии, а 27 марта на арене «Санкт— Петербург» — с французами.
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