Ерохин: травму Кокорина не обсуждали, если думать об этом, может сыграть в минус

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал, как в Новогорске проходит тренировочный процесс национальной команды в преддверии товарищеских матчей с Бразилией и Францией.

«Сегодня была восстановительная тренировка, было не очень много работы с мячом. Всё было в нормальном режиме. В принципе, сейчас нет невозможных условий. Тренироваться можно, нормальные условия. Тренировки будут проходить так, как запланировал тренерский штаб. Обратили внимание на новую экипировку. У нас теперь красные штаны. Улыбнулись, пошутили на эту тему. И с хорошим настроением пошли тренироваться.

Это последний сбор перед сбором на чемпионат мира. Конечно, мы думаем об этом. Но сегодня только все собрались, были рады друг друга видеть. Дальше наша задача наиграть связи и изучить соперников.

Травму Кокорина не обсуждали. Конечно, все знают об этом и желают скорейшего выздоровления. Хотим передать ему только положительные эмоции. Это может случится с каждым. Поэтому если об этом думать, то это может сыграть только в минус.