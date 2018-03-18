Александр Селихов: «Поле в Новогорске очень плохое»

Голкипер сборной России Александр Селихов после первой тренировки национальной команды, которая готовится к матчам с Бразилией и Францией отметил плохое качество поля в УТЦ «Новогорск». Игры пройдут 23 и 27 апреля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

— Вы участвовали в тренировке в квадрате, вместо того, чтобы заниматься отдельно. Почему?

— Те ребята, которые вчера провели матчи, работали в облегченном режиме. Занятие носило восстановительный характер.

— Сил на все хватило: вчера игра, сегодня президентские выборы и сразу тренировка?

— На пенсии будем отдыхать (смеется).

— Как поле? Лучше, чем в Казани?

— Здесь оно очень плохое. Но ничего. Не привыкать. Надеемся, что завтра в Химках оно будет получше.

— Вы сегодня тренировались без шапки. Не холодно?