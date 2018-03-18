Александр Селихов: «Поле в Новогорске очень плохое» 

Голкипер сборной России Александр Селихов после первой тренировки национальной команды, которая готовится к матчам с Бразилией и Францией отметил плохое качество поля в УТЦ «Новогорск». Игры пройдут 23 и 27 апреля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.
— Вы участвовали в тренировке в квадрате, вместо того, чтобы заниматься отдельно. Почему?
— Те ребята, которые вчера провели матчи, работали в облегченном режиме. Занятие носило восстановительный характер.
— Сил на все хватило: вчера игра, сегодня президентские выборы и сразу тренировка?
— На пенсии будем отдыхать (смеется).
— Как поле? Лучше, чем в Казани?
— Здесь оно очень плохое. Но ничего. Не привыкать. Надеемся, что завтра в Химках оно будет получше.
— Вы сегодня тренировались без шапки. Не холодно?
— Просто нечего отмораживать. На самом деле, не холодно. Вчера играли при минус 15. А шапки я не очень люблю. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)