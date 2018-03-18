В Полазне рыбаки накормили мясом дикую лису, которая воровала у них рыбу

Пермяк Игорь Соловьёв опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором снята взрослая лиса. Животное, забравшись в сумку, сначала с любопытством смотрит по сторонам, а потом огрызается, и даже пытается укусить оператора.

«В районе горнолыжной базы лисы появляются часто, здесь их полно, но чтобы животное так близко подошло к людям, я видел впервые. Взрослое животное я встретил на реке. Там 18 иарта было много людей, и лиса перебегала от одного рыбака к другому и воровала у них рыбу. Подойдя ко мне, она запрыгнула в кофр с рыбой, и некоторое время просидела в нём. Мы накормили её шашлыком, и после этого она убежала», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» автор видео Игорь Соловьёв.

По его словам, снять зверя было не просто, лиса вела себя не очень дружелюбно.