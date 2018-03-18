Трагически погиб известный YouTube-блогер из Уфы

Сегодня, 18 марта, в результате несчастного случая скончался 27-летний блогер Сергей Gabriel_Ange1os Спиров. Молодой человек был так называемым стримером — играл в компьютерные игры, комментируя процесс их прохождения и транслируя это в сеть.

— Таким замечательным стримером, человеком был Сергей. Видео, стримы оказывали на меня такой наплыв добра, радости и позитива, что теперь не могу что-либо сказать плохого, а только хорошее… Сергей… Габр… Мы тебя не забудем. Такой человек ушел от нас, — пишут его поклонники в соцсетях.

Информацию о гибели Сергея подтвердили несколько его знакомых, в том числе стример AnTiNooB.

— Серёга собирался ехать к брату вечером и упал прямо головой на поребрик. И умер, — сообщил блогер на своём YouTube-канале. — Больше никаких подробностей не знаю. Многие писали в комментариях, что это ложь, шутка. Друзья, никто не шутит. То, что он сейчас онлайн, это его брат заходит с телефона.