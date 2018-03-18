Перетерпел, передышал, сломал: как Волков сокрушил Вердума

Накануне в главном бою турнира UFC Fight Night 127 Александр Волков досрочно одолел Фабрисио Вердума, который являлся самым серьёзным соперником россиянина не только под эгидой UFC, но и вообще за всю карьеру на данный момент.

Поединок выдался тяжёлым для обоих, а картина событий автору во время предварительного анализа виделась несколько иной, но имеем то, что имеем. Как бы там ни было, Волков, находящийся сейчас на 7-й позиции рейтинга, постепенно продолжает подниматься вверх и приближается к топ-5, а «скальп» бывшего чемпиона UFC в лице опытнейшего Вердума является лишним тому подтверждением. Россиянин стал третьим после Джуниора дос Сантоса и Стипе Миочича , кто смог нокаутировать бразильского тяжеловеса.

Удивило, что Фабрисио сумел трижды перевести в партер «Драго», заметно улучшившего «тэйкдаун дифенс» за последние годы. Причём без каких-либо особенных хитростей и неожиданных ходов. Хотя тому же Тимоти Джонсону , который имеет крепкую базу вольной борьбы, удалось провести Александру всего один тэйкдаун за 15 минут.

Вместе с тем, порадовало, что Волков грамотно защищался в партере, хотя, напомним, что Фабрисио — один из самых опасных джитсеров в ММА и помимо прочих заставил сдаться Фёдора Емельяненко и Антонио Родриго Ногейру. К слову, Вердум воообще является единственным человеком, кто «засабмитил» «Последнего императора».

Как и предполагалось, 29-летний россиянин оказался достаточно хорошо готов функционально и, несмотря на то, что немало времени приходилось находиться на спине и терпеть удары бразильца, сил сохранил больше. Фабрисио прошёл пять раундов с Марцином Тыбурой, и его хватило на эту дистанцию.

Но с Волковым 40-летний экс-чемпион UFC устал гораздо быстрее. Дело в том, что «Драго» оказался выносливее Тыбуры, а также опаснее и жёстче в стойке, плюс начинает сказываться возраст Вердума. Ну и повреждения правого глаза добавляли проблем подопечному Рафаэля Кордейро — нечасто увидишь Фабрисио столь избитым и измотанным, ведь обычно он выглядел бодрячком, а иногда и вовсе ехидно скалился, подчёркивая, что с ним полный порядок.

Уже в начале первого раунда Вердум прошёл в ногу оппоненту и повалил его вниз. Ситуация не из приятных, но россиянин начал делать то, что, пожалуй, и следовало — закрыл гард и пытался вязать руки противнику. Где-то отбивался, где-то пришлось перетерпеть удары Вердума, который старался активничать сверху. Но «Драго» почти всё время плотно смыкал ноги вокруг корпуса Фабрисио и, пускай и пропускал удары, в чём, конечно же, хорошего мало, но не давал возможности бразильцу попытаться выйти на «сабмишен».

На временной отметке 1:40 Волков смог встать на ноги и сразу же поспешил в атаку. На первый взгляд, это выглядело как комбинация ударов с обеих рук в движении, но акцент делался на правые апперкоты. Фабрисио закрылся блоком и стал отступать, подтвердив, что он не мастер работы на отходах и ничего особенного не противопоставляет, когда на него давят.

Бывший чемпион UFC поймал ряд ударов, но выстоял, а затем вновь повалил соперника, пройдя в ногу, удерживал до гонга и бил сверху. Россиянин старался отбиваться. Перед этим «Драго» и сам опрокинул бразильца, когда поймал рукой ленивый фронт-кик Вердума и подсёк опорную ногу.

На перерыв Фабрисио побрёл уже с неприятным рассечением на правом веке. А вообще, стало ясно, что если Александр взрывается и жёстко идёт с комбинациями, то Вердуму приходится туговато.

Во 2-й пятиминутке Вердум бил лоу-кики и фронт-кики, видимо, стремясь замедлить визави, дабы было легче переводить последнего в партер. Кроме того, бойцы сходились в клинче у сетки, где Фабрисио пытался использовать колени, но толком не мог достать до высокого россиянина. Волков давал визави работать, где-то встречал, но в основном ходил по октагону, будто наблюдая за именитым оппонентом. Быть может, это было направлено на то, чтобы понемногу изматывать возрастного противника.

Руки «Драго» держал низко, но не исключено, что это был намеренный ход, чтобы было проще останавливать тэйкдауны и делать спрол. Александр вновь поймал фронт-кик Вердума и столкнул последнего вниз, но сам туда не пошёл. Все подобные тягучие кики, которые легко поймать рукой, могут являться показателем накапливающейся усталости.

Но тэйкдаун Фабрисио провести-таки смог, а на покрытии даже пытался вытянуть руку Волкова на «кимуру», но тщетно. Впрочем, бразильский тяжеловес успел поактивничать руками и локтями сверху, нанеся противнику рассечение на лбу и заставив терпеть удары. Но Александр умудрялся иной раз и сам доставать кулаками голову оппонента.

Несмотря на то, что 3-й раунд Фабрисио начал хорошо, чётко засадив правым через руку, довольно быстро стало понятно, что он сильно устал. Ни одна из четырёх попыток тэйкдаунов не увенчалась успехом, поскольку бразилец замедлился, а Волков, выглядевший заметно свежее, начинал основательно брать ситуацию под контроль. Экс-чемпион местами огрызался, но ничего по-настоящему серьёзного 29-летнему россиянину предложить уже не мог.

Александр не суетился и методично разбивал комбинациями. Например, тройка или двойка прямых. Проходила серия правый снизу — левый сбоку, поймав которую, если помните, Штефан Штруве рухнул на настил в сентябре прошлого года в Роттердаме.

Над правым глазом бразильца было рассечение, а ниже глаза «красовалась» гематома. Также, появилась сечка над левым глазом. В общем, для Фабрисио всё складывалось скверно. Казалось, что если «Драго» добавит активности, то окончательно сломает потухшего и избитого оппонента.

Так и случилось в 4-й пятиминутке. Бразилец безуспешно вцепился в ногу Волкова, стараясь затянуть того вниз. Затянул. Но уже был настолько измотан, что ничего не мог сделать, и россиянин чуть поколотил сверху. Судя по всему, решившись на отчаянный шаг, Вердум ввязался в размен, попал, но и сам пропустил, а затем Волков достал его правым апперкотом и добавил левым сбоку, уронил, после чего быстро добил на настиле.

Поздравляем Александра с достойным выступлением. Было непросто, но «Драго» перетерпел, передышал и, в конце концов, сломал Вердума, добыв четвёртую победу подряд под баннером UFC. Теперь Волков хотел бы сразиться за пояс, что логично и понятно, ведь у него 4-0, а также финиширован экс-чемпион и топ-3 королевского веса.

Пока у Вердума были силы, он переводил, работал сверху, но когда энергия начала иссякать, стал сдавать, пропускать и оказался разбит в стойке. Заметим и то, что Александр, очевидно, лучше держит удар и жёстче бьёт, что тоже сказалось, в частности, в том самом размене. Плюс длинные руки помогали эффективно доносить до головы бразильца многоударные комбинации.

Но то, что Волков неоднократно оказывался на лопатках, пропуская тэйкдауны, не радует. Будь на месте Фабрисио тот же Миочич или Кормье — подниматься из партера было бы ещё сложнее. Выходит, что в этом направлении нужно продолжать усердно работать.

Вердуму, если всё ещё планирует выходить на титул, придётся начинать путь заново. Если ли смысл? Это уже ему решать. Увидим. В любом случае, автор пока не готов сказать, что бразилец окончательно покатится вниз и т.д. Выводы делать рано, давайте подождём дальнейших выступлений экс-чемпиона.

Волков на сегодняшний день без сомнений лучший российский тяжеловес, выступающий в UFC. Этакий вежливый и приветливый «дядя Стёпа», который выходит и на совесть делает свою работу. Хороший парень, упорный и с твёрдым характером. За него хочется болеть, и пожелаем ему удачи в статусе претендента.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Волков-Вердум ПРЕДСТАВЛЕНИЕ этого поединка

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