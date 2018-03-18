Сальса и кофе: летом в Самаре откроют «Дом Коста-Рики»

В июне в Самаре будет работать «Дом Коста-Рики». Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщил независимый наблюдатель из этой страны Эрнесто Хименес Моралес. Он прибыл в Самару, чтобы проконтролировать ход выборов президента страны.

Он рассказал, что собирается приехать в Самару на матч 17 июня, когда сборная Коста-Рики сыграет с Сербией.

— Мы также планируем организовать в Самаре «Дом Коста-Рики», чтобы рассказать о нашей культуре. Будем проводить выставки, показывать народные танцы, в том числе сальсу. Будем дегустировать кофе. Надеемся на поддержку местной администрации, — сообщил о своих планах господин Моралес.

Кроме матча Коста-Рики и Сербии, стадион «Самара Арена» примет еще 5 игр мирового первенства. 21 июня на поле выйдут Дания — Австралия, 25 июня — Россия — Уругвай, 28 июня — Сенегал — Колумбия.

Плюс в Самаре пройдут еще два матча: 1/8 финала — 2 июля — и 1/4 финала — 7 июля.