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Десятки вологжан после выборов отправились на городские катки, чтобы бесплатно покататься на коньках
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Десятки вологжан после выборов отправились на городские катки, чтобы бесплатно покататься на коньках 

Вологда.рф 7 часов назад
Фото: Вологда.рф
Купоны на бесплатные катания на коньках выдают сегодня на счетных участках проекта «Городская среда». Проголосовав за общественные пространства, вологжане получают возможность провести время с пользой на одной из ледовых площадок, не приобретая при этом билет.
Купоны выдают волонтеры. На счетных участках неподалеку от стадиона «Локомотив» избиратели получают сегодня купоны трех видов — для катаний с 10 до 13, с 14 до 17, с 18 до 21. В общей сложности выдадут более полутора тысяч штук.
«На контроле перед стадионом стоят люди, которые подсчитывают, сколько человек воспользовались возможностью бесплатно покататься. Могу сказать, что в первый поток с 10 до 13 было не так много желающих — не больше 20. Но к вечеру народ подтягивается. Точную цифру будем знать завтра», — рассказал директор СДЮСШОР № 4 по конькобежному спорту Сергей Горохов.
Кроме того, на избирательных участках, которые находятся рядом с ледовой ареной на ул. Пугачева, сегодня выдают бесплатные билеты в «Ледовый дворец». Они будут действительны до 31 марта.
Напомним, сегодня параллельно с выборами президента идет рейтинговое голосование проекта «Городская среда». Оно определит порядок ремонта 25 общественных пространств в рамках федерального проекта.
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