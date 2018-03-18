Десятки вологжан после выборов отправились на городские катки, чтобы бесплатно покататься на коньках 

Купоны на бесплатные катания на коньках выдают сегодня на счетных участках проекта «Городская среда». Проголосовав за общественные пространства, вологжане получают возможность провести время с пользой на одной из ледовых площадок, не приобретая при этом билет.
Купоны выдают волонтеры. На счетных участках неподалеку от стадиона «Локомотив» избиратели получают сегодня купоны трех видов — для катаний с 10 до 13, с 14 до 17, с 18 до 21. В общей сложности выдадут более полутора тысяч штук.
«На контроле перед стадионом стоят люди, которые подсчитывают, сколько человек воспользовались возможностью бесплатно покататься. Могу сказать, что в первый поток с 10 до 13 было не так много желающих — не больше 20. Но к вечеру народ подтягивается. Точную цифру будем знать завтра», — рассказал директор СДЮСШОР № 4 по конькобежному спорту Сергей Горохов.
Кроме того, на избирательных участках, которые находятся рядом с ледовой ареной на ул. Пугачева, сегодня выдают бесплатные билеты в «Ледовый дворец». Они будут действительны до 31 марта.
Напомним, сегодня параллельно с выборами президента идет рейтинговое голосование проекта «Городская среда». Оно определит порядок ремонта 25 общественных пространств в рамках федерального проекта.