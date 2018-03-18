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Олимпийский чемпион пятиборец Лесун начнет сезон этапом Кубка мира в Лос-Анджелесе
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Олимпийский чемпион пятиборец Лесун начнет сезон этапом Кубка мира в Лос-Анджелесе 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2016 года российский пятиборец Александр Лесун начнет выступления в 2018 году с этапа Кубка мира, который пройдет с 26 марта по 2 апреля в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Алексей Хапланов.
"В связи с тем, что чемпионат мира в этом году пройдет достаточно в поздние сроки, нами было принято решение начать выступать не с первых стартов сезона, а попозже, — отметил Хапланов. — Первый старт Лесуна будет в Лос— Анджелесе. Перед ним сейчас не ставятся какие-то сверхзадачи. В США он будет выступать на фоне тренировочных нагрузок".
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 31 августа по 11 сентября в Мексике на высоте 2200 метров. «В своей подготовке мы обязательно учтем фактор высоты и перед поездкой на чемпионат мира запланировали сбор в Кисловодске. Недавно Лесун прошел углубленное медицинское обследование, которое показало, что спортсмен находится сейчас даже в лучших кондициях, чем в прошлом сезоне», — заключил тренер.
В 2017 году Лесун завоевал золото чемпионата Европы в Минске в личном турнире. В конце августа на чемпионате мира в Египте россиянин был вынужден досрочно завершить выступление из-за травмы спины.
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