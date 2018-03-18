«Реактор» и «Мамонты Югры» прошли в следующий раунд плей-офф МХЛ

Сегодня в МХЛ состоялись заключительные матчи 1/8 финала плей-офф. В Восточной конференции «Реактор» обыграл «Стальных лис» со счетом 3:2 в овертайме и выиграл серию (3-2). В другой паре «Мамонты Югры» победили «Ирбис» и прошли в следующий раунд.

1/8 финала

"Стальные лисы" (Магнитогорск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Олейников — 1 (Абдуллин), 4:19 — 1:0. Хафизов — 3 (бол., Тимиров, Шафигуллин), 23:00 — 1:1. Спиридонов — 1 (Дорофеев, Герасимов), 26:16 — 2:1. Хафизов — 4 (Шафигуллин), 55:48 — 2:2. Набиуллин — 5 (Шафигуллин), 76:49 — 2:3.

Вратари: Камышников — Коротаев.

Судьи: Беляев, Морозов.

18 марта. Магнитогорск. «Арена Металлург».

Счет в серии: 2-3 "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) — «Ирбис» (Казань) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Кара — 2 (Сошнин), 6:08 — 0:1. Е. Попов — 2 (К. Беляев), 16:25 — 1:1. Дроздецких — 1 (мен., Яремчук), 23:16 — 2:1.

Вратари: Нечистовский — Мифтахов (58:29 — 58:37, 59:07).

Судьи: Овчинников, Самарин.

18 марта. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

Счет в серии: 3-2