Гимнаст Алексей Немов проголосовал на выборах президента

Российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов проголосовал на участке №2989 — в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева. На выборы он пришел вместе с женой Галиной и самым младшим из трех сыновей — восьмилетним Димой.

— Сегодня такой прекрасный день, чтобы прийти и проголосовать, высказать свою гражданскую позицию, — сказал Немов, получая бюллетень. — Мне кажется, это очень важно для всей страны. От того выбора, который мы сделаем сегодня, зависит наше будущее. Именно поэтому, по его словам, так важно почувствовать свою причастность к событиям, которые формируют историю нашей страны. Особенно для молодёжи — для тех, кто голосует впервые. Сам спортсмен первый раз участвовал в выборах в 1996 году. Тогда ему было 20 лет.

Отдав свой голос за будущего президента России, Немов пообщался со студентами Менделеевки.

— Как настроиться на победу? — берут быка за рога девчонки из сборной команды университета по аэробике. — Когда я выхожу выступать на соревнованиях, я даю себе установку: как на тренировке, — делится секретами успеха гимнаст. — Вообще, вы должны понимать, что тренировка — это самое главное. Если что-то вовремя не доделать, то на соревнованиях выше головы не прыгнешь.

При этом спортсмен, подчеркнул Немов, должен быть сильным не только телом, но и духом. Только так он справится со всеми трудностями, в том числе с несправедливым судейством. Сам Алексей столкнулся с предвзятым отношением коллег на Олимпийских играх в Афинах.

— Нужно достойно выходить их любой ситуации, — напутствовал четырехкратный олимпийский чемпион. — Держитесь друг друга. Ведь вы — команда. Верьте в себя — и у вас все получится!

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»