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Российский хоккейный вратарь «Рейнджерс» Георгиев рассказал, за что в России «дадут по башке», в отличие от США
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Российский хоккейный вратарь «Рейнджерс» Георгиев рассказал, за что в России «дадут по башке», в отличие от США 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о различиях между жизнью в России и США. «В бытовом плане жизнь сильно отличается. Например, здесь в кепке или шапке сидеть во время обеда считается нормальным. В России за такое сразу по башке дадут и скажут: „Ты чего, обалдел? Уважай людей!“ — цитирует Георгиева Sport24.
Россиянин также сказал, что полностью адаптировался к жизни в США.
Ранее сообщалось, что российский вратарь Георгиев одержал первую победу в НХЛ.
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