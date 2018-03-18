Российский хоккейный вратарь «Рейнджерс» Георгиев рассказал, за что в России «дадут по башке», в отличие от США

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о различиях между жизнью в России и США. «В бытовом плане жизнь сильно отличается. Например, здесь в кепке или шапке сидеть во время обеда считается нормальным. В России за такое сразу по башке дадут и скажут: „Ты чего, обалдел? Уважай людей!“ — цитирует Георгиева Sport24. Россиянин также сказал, что полностью адаптировался к жизни в США. Ранее сообщалось, что российский вратарь Георгиев одержал первую победу в НХЛ.