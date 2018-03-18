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Мончи: «У „Ромы“ нет предложений по Алиссону»
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Мончи: «У „Ромы“ нет предложений по Алиссону» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Спортивный директор «Ромы» Мончи подчеркнул, что римский клуб не боится продажи бразильского голкипера Алиссона. При этом функционер отметил, что официальных предложений по вратарю еще не поступало.
— «Рома» не боится потерять Алиссона, — передает Mediaset Premium слова Алиссона. — Он доволен клубом, мы довольны им. Я общаюсь с Алиссоном каждую неделю, его всего устраивает и он хочет добиваться всего здесь, в Риме. То, что вы читаете в СМИ, не всегда верно. У нас нет ни одного официального предложения.
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