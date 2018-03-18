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Курганский богатырь Олег Малентьев рассказал, чем похожи спорт и политика
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Курганский богатырь Олег Малентьев рассказал, чем похожи спорт и политика 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы с вами выбираем своё будущее, будущее своих детей, своих любимых и родных людей. От нашего голоса зависит наша дальнейшая жизнь, — рассказал атлет сайту kikonline.ru. — Мы все хотим жить хорошо, в достатке, в мире и в радости. Поэтому все, идут на выборы, чтобы проголосовать за того кандидата, который сможет это обеспечить».
Сегодня Олег Мелентьев готовится к чемпионату России по армрестлингу, который пройдет в Подмосковье уже на следующей неделе. Спортсмен отмечает: борьба и в спорте и в политике похожи тем, что требуют от участников огромных усилий, но затраченную энергию искупает радость победы.
Напомним, спустя семь часов после начала голосования в Курганской области явка составила 48,49%.
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