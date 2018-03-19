Из примерно 1600 российских граждан, проголосовавших в Португалии, 70% выбрали Путина

Среди более чем 1600 российских граждан, проживающих в Португалии и принявших участие во вчерашнем голосовании, доля тех, кто отдал свои голоса за Владимира Путина , составила около 70%. По последним официальным данным, этот результат примерно соответствует тому, что был зарегистрирован в России.

«На территории Португалии 70% российских граждан, пришедших на избирательные участки (их общее число составляет более 1600 человек), отдали свои голоса кандидату Владимиру Путину», — сообщил агентству «Луза» один из представителей российского посольства. «Этот результат сопоставим с тем, что был объявлен Центральной избирательной комиссией » для всей территории России.

По данным консульской статистики, на начало 2018 года на территории Португалии находятся более шести тысяч российских граждан старше 18 лет: в качестве постоянных жителей или проездом (туризм, командировки и другие виды деятельности).

«Но поскольку российские граждане могут вставать на консульский учет по желанию — это не является обязательной процедурой — окончательные цифры могут варьироваться. В любом случае все граждане старше 18 лет имели возможность проголосовать в Лиссабоне и других городах Португалии», — уточнил тот же источник.

Избирательные урны в здании посольства Российской Федерации в Лиссабоне были открыты до восьми часов вечера в воскресенье, это был четвертый и завершающий этап голосования в Португалии, которое заранее проводилось на Мадейре (за неделю до официальной даты выборов, явка составила около 60 человек), а также в Порто (около 260 проголосовавших) и в Портимао (200 проголосовавших), где избирательные участки были открыты в субботу.

Полученные результаты голосования на территории Португалии будут переданы в Центральную избирательную комиссию в Москве, которая обнародует их в официальном порядке.