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«Образины». Божена Рынска прокомментировала лица избирателей РФ
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«Образины». Божена Рынска прокомментировала лица избирателей РФ 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Вглядитесь в этих людей. Вот эти лица, „полные интеллекта и смысла“, определяют, как нам жить дальше своим голосованием за кусок колбасы. Вот именно они, вот эти вот образины, по сути, диктуют, как нам, прекрасным, талантливым, умным, нам, цвету нации, жить дальше. Вот ты, прекрасная Божена, умничка с прекрасным слогом, понимающая в живописи и графике, будешь жить, как тупое стадо решит», — написала журналистка в своем аккаунте в Facebook.
Ранее Божена Рынска высказала свое мнение о поведении ребенка в самолете. В интернете появилось видео, снятое одним из пассажиров рейса из Германии в Нью-Йорк. Пассажиров терроризировал маленький мальчик. в течение восьми часов он кричал, залезал на спинки сидений и пинался.
«Я бы эту мелкую тварь удавила бы…, — отметила Рынска. — Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала. Раз мама ничего не делает».
Фото: facebook.com
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