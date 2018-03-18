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Юрки Йокипакка: Опыт серии с «Йокеритом» поможет молодежи ХК «Сочи» в следующем сезоне
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Юрки Йокипакка: Опыт серии с «Йокеритом» поможет молодежи ХК «Сочи» в следующем сезоне 

Советский спорт 6 часов назад
Напомним, южане уступили в серии «Йокериту» со счетом 4-1.
— Это плей-офф, было интересно играть все эти матчи и действительно хотел победить финскую команду, но не удалось. Может, в следующем году получится?! Разумеется, было небольшое волнение по поводу того, что предстоит играть против финнов. Не могу сказать, что это действительно имело для меня значение — против кого играть в плей-офф. В любом случае, было увлекательно играть против финской команды, — сказал Йокипакка. — Все зависело от маленьких деталей. Возможно, помешало то, что у соперника больше опыта в плей-офф, в каких-то вещах они нас превосходили. Думаю, это и стало причиной. Но сейчас наши молодые ребята получили нужный опыт того, как все происходит, и это поможет им в следующем году.
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