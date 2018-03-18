В Сети показали видео возможного восстания машин и его последствий для Земли 

Популярный Ютуб-канал «NIXOLAS» опубликовал интересный видеоролик, показывающий возможный сценарий восстания роботов. То, чего так боятся многие жители Земли, показали на видео. Хотя и раньше было довольно много опасений и сняты десятки фильмов, в том числе и документальных, на которых предупреждают об опасности захвата нашей планеты искусственным интеллектом. Даже такие известные люди, как Илон Маск и Стивен Хокинг предупреждали, что человечество может столкнуться с восстанием машин и необходимо подыскать другие планеты для переселения человечества на экстренный случай. Интересным фактом является то, что несмотря на все предупреждения об опасности захвата человеческой расы роботами, исследования в данном направлении продолжаются. Ведь наука хочет сделать всё, чтобы цивилизация развивалась быстрее, несмотря на возможные последствия. На видео показаны роботы от компании «BostonDynamic», а сама Земля похожа на обычную пустыню после того, как на ней останутся только машины с искусственным интеллектом. Довольно интересное видео, которое набрало большое количество просмотров.