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Сколько слухов наши уши поражает
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Сколько слухов наши уши поражает 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Ложная информация распространяется в соцсетях в шесть раз быстрее достоверной, установили американские ученые. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев удивился этой научной очевидности.
После пятидневной пьянки В сети я решил залезть, Чтоб узнать, что эти янки Рассылают миру весть.
Сбой у них, видать, в программе, И зазря потрачен труд: Дескать, враки в инстаграме И в фейсбуке вечно врут.
И как будто даже рады, Голубой свой целя глаз, Сообщить: быстрее правды Хрень бежит во много раз.
Так и слышу эти стоны: Меры, мол, принять пора! Тоже мне бином Ньютона Принесли из-за бугра.
Удивляюсь: что за дети — В этих Штатах! Впрямь беда… Да у нас свои соцсети У подъезда в два ряда.
Заседая на скамейке, Тройка преданных подруг Сериально гонит фейки — Позавидует фейсбук.
Не дай бог, чихнешь ли, с кашлем Мимо них, платок в карман, Всем расскажут, что алкаш ты Или вовсе наркоман.
Слухи, резвы и упруги, Как мозгой ни шевели, Рождены и по округе Разлетелись, как шмели…
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев
Работал в газетах в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске, в московских — «Гудке», «Российской газете», «Комсомольской правде».
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