Сколько слухов наши уши поражает

Ложная информация распространяется в соцсетях в шесть раз быстрее достоверной, установили американские ученые. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев удивился этой научной очевидности.

После пятидневной пьянки В сети я решил залезть, Чтоб узнать, что эти янки Рассылают миру весть.

Сбой у них, видать, в программе, И зазря потрачен труд: Дескать, враки в инстаграме И в фейсбуке вечно врут.

И как будто даже рады, Голубой свой целя глаз, Сообщить: быстрее правды Хрень бежит во много раз.

Так и слышу эти стоны: Меры, мол, принять пора! Тоже мне бином Ньютона Принесли из-за бугра.

Удивляюсь: что за дети — В этих Штатах! Впрямь беда… Да у нас свои соцсети У подъезда в два ряда.

Заседая на скамейке, Тройка преданных подруг Сериально гонит фейки — Позавидует фейсбук.

Не дай бог, чихнешь ли, с кашлем Мимо них, платок в карман, Всем расскажут, что алкаш ты Или вовсе наркоман.

Слухи, резвы и упруги, Как мозгой ни шевели, Рождены и по округе Разлетелись, как шмели…

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Сергей Пономарев