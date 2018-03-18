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Станислав Черчесов: Нужно, чтобы Дзюба и Шатов влились в свои коллективы и почувствовали себя нормально
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Станислав Черчесов: Нужно, чтобы Дзюба и Шатов влились в свои коллективы и почувствовали себя нормально 

Советский спорт 6 часов назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном приглашении в команду форварда Артема Дзюбы.
Артем Дзюба: Я считаю, что в силах помочь сборной
«Знаю о желании Дзюбы играть, но не стоит концентрироваться только на одном игроке, — приводит слова Черчесова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Ионов накануне тоже сделал дубль. Это касается и Артема, и Шатова. Пускай пока в своих командах тренируются.
Нужно, чтобы они реально влились каждый в свой коллектив, восстановились, почувствовали себя нормально. Мы будем только приветствовать, что каждый из них будет прибавлять».
Напомним, в воскресенье сборная России начала подготовку к товарищеским матчам с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта).
Добавим, что 29-летний Дзюба забил три гола в трех матчах премьер-лиги за «Арсенал», в который он перешел на правах аренды из «Зенита».
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