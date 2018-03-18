Станислав Черчесов: Нужно, чтобы Дзюба и Шатов влились в свои коллективы и почувствовали себя нормально

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном приглашении в команду форварда Артема Дзюбы.

Артем Дзюба : Я считаю, что в силах помочь сборной

«Знаю о желании Дзюбы играть, но не стоит концентрироваться только на одном игроке, — приводит слова Черчесова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Ионов накануне тоже сделал дубль. Это касается и Артема, и Шатова. Пускай пока в своих командах тренируются.

Нужно, чтобы они реально влились каждый в свой коллектив, восстановились, почувствовали себя нормально. Мы будем только приветствовать, что каждый из них будет прибавлять».

Напомним, в воскресенье сборная России начала подготовку к товарищеским матчам с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта).