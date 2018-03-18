Луи ван Гал: «Бавария» не продаст Левандовски" 

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал рассказал о несостоявшемся переходе польского форварда Роберта Левандовски в английский клуб. По словам голландца, «Бавария» не захотела продавать футболиста.
— Я думаю, что «Бавария» не продаст Левандовски, его нельзя заменить, — приводит Bild слова ван Гала. — Он не только забивает много голов, но и атакует и видит подключения. В настоящее время Левандовски — лучший нападающий в мире. Я хотел привести его в «Манчестер Юнайтед». Цена не была проблемой для «МЮ», но «Бавария» не захотела отпускать Роберта.