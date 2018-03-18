Рёник: борьба Овечкина и Лайне за «Морис Ришар Трофи» — украшение сезона НХЛ

«Нынешний спор за «Ришара» — украшение всего сезона. Лайне, который раньше восхищался Овечкиным, теперь имеет шанс обойти его и водрузить своё знамя на вершине. Нет сомнений, что через несколько сезонов уже игра самого Патрика будет вдохновлять новых мальчишек на попытки подражать и стать таким же успешным. Лишь в одном у Овечкина есть неоспоримое и бесспорное преимущество — это борода. Патрик, с тем, что есть сейчас, нужно срочно что-то делать», — отметил Рёник.