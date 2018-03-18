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Рёник: борьба Овечкина и Лайне за «Морис Ришар Трофи» — украшение сезона НХЛ
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Рёник: борьба Овечкина и Лайне за «Морис Ришар Трофи» — украшение сезона НХЛ 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Легендарный нападающий Джереми Рёник прокомментировал спор Патрика Лайне и Александра Овечкина за «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ.
«Нынешний спор за «Ришара» — украшение всего сезона. Лайне, который раньше восхищался Овечкиным, теперь имеет шанс обойти его и водрузить своё знамя на вершине. Нет сомнений, что через несколько сезонов уже игра самого Патрика будет вдохновлять новых мальчишек на попытки подражать и стать таким же успешным. Лишь в одном у Овечкина есть неоспоримое и бесспорное преимущество — это борода. Патрик, с тем, что есть сейчас, нужно срочно что-то делать», — отметил Рёник.
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