«Саутгемптон» победил «Уиган» и вышел в полуфинал Кубка Англии 

«Саутгемптон» победил «Уиган Атлетик» в 1/4 финала Кубка Англии. Встреча состоялась в Уигане на стадионе «DW» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, который отличился на 62-й минуте. В роли ассистента выступил хавбек Душан Тадич. В концовке встречи португальский защитник Седрик удвоил преимущество гостей.
«Саутгемптон» стал третьим полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед».