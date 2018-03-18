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«Саутгемптон» победил «Уиган» и вышел в полуфинал Кубка Англии
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«Саутгемптон» победил «Уиган» и вышел в полуфинал Кубка Англии 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Саутгемптон» победил «Уиган Атлетик» в 1/4 финала Кубка Англии. Встреча состоялась в Уигане на стадионе «DW» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, который отличился на 62-й минуте. В роли ассистента выступил хавбек Душан Тадич. В концовке встречи португальский защитник Седрик удвоил преимущество гостей.
«Саутгемптон» стал третьим полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед».
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