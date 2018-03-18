Денис Юсков: «Сумасшедшая форма Педерсена позволила ему опередить меня»

Россиянин Денис Юсков отметил, что на его выступлении в финальном этапе Кубка мира в Минске повлияло долгое отсутствие стартов. Также он отметил, что Сверре Лунде Педерсен, с которым он соревновался за первое место, находится в отличной форме. Напомним, что россиянин стал вторым.

— Может быть, одна из причин — то, что долго не стартовал, — цитирует «Р-Спорт» Юскова. — В Инцелле должен был пробежать, но заболел, пришлось антибиотики пить. Может быть, это и сказалось. Но оправданий искать себе не собираюсь. Все было в моих руках, точнее ногах, на последнем повороте выжимал все из себя…

Больше ориентировался на соперника в паре сегодня, но та сумасшедшая форма, в которой Педерсен сейчас находится, позволила ему опередить меня и отобрать большой Кубок мира. Мы пытались найти причину, почему не получилось на 1000 метров, и решили, что мой стиль и мой шаг на этом льду неприемлем, пытался компенсировать это сильным отталкиванием, но сил много потратил. С утра, когда раскатывался, пытался шаг поменять, не скользить.