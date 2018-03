Пес с человеческим лицом шокировал интернет‐пользователей

Фото собаки по кличке Йоги, размещенное на платформе Reddit, удивило пользователей Сети. Черты лица Йоги сильно напоминают человеческие. Об этом сообщила газета «Известия».

This human faced dog will haunt your dreams in the cutest way possible. #dogs #boyfaceddog #yyc pic.twitter.com/N3Jxv5zeka

— ChristyandFraser (@ChristyandFras) March 13, 2018

Снимок опубликовал приятель хозяйки пса Шанталь Дежарден. Она часто выкладывает фотографии домашнего любимца на своей странице в Facebook.

В комментариях под фото Йоги началось активное обсуждение. Мнения

интернет-пользователей

разделились.

Кто-то считает собаку милой, а кто-то, наоборот, заявил, что ее внешний вид может испугать. Нашлись и те, кто и вовсе засомневался в правдивости фото, якобы автор снимков воспользовался фотошопом. После этого в Сети появился ролик с Йоги, который развеял сомнения.

