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Пес с человеческим лицом шокировал интернет‐пользователей
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Пес с человеческим лицом шокировал интернет‐пользователей 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: Anews
Фото собаки по кличке Йоги, размещенное на платформе Reddit, удивило пользователей Сети. Черты лица Йоги сильно напоминают человеческие. Об этом сообщила газета «Известия».
This human faced dog will haunt your dreams in the cutest way possible. #dogs #boyfaceddog #yyc pic.twitter.com/N3Jxv5zeka
— ChristyandFraser (@ChristyandFras) March 13, 2018
Снимок опубликовал приятель хозяйки пса Шанталь Дежарден. Она часто выкладывает фотографии домашнего любимца на своей странице в Facebook.
В комментариях под фото Йоги началось активное обсуждение. Мнения
интернет-пользователей
разделились.
Кто-то  считает собаку милой, а  кто-то, наоборот, заявил, что ее внешний вид может испугать. Нашлись и те, кто и вовсе засомневался в правдивости фото, якобы автор снимков воспользовался фотошопом. После этого в Сети появился ролик с Йоги, который развеял сомнения.
Социальная сеть Facebook планирует развивать раздел пользовательских видеороликов. Для этого компания будет стимулировать создателей контента деньгами. С середины апреля, соцсеть введет платную подписку, с помощью которой подписчики смогут финансировать владельцев роликов. Взамен пользователи получат доступ к эксклюзивному контенту, и иконку в профиле, обозначающую статус спонсора.
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