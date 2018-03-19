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Пес с человеческим лицом смутил пользователей интернета
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Пес с человеческим лицом смутил пользователей интернета 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Сегодня мы познакомимся с Йоги — очаровательным представителем породы Ши-тцу. Его фото продолжают захватывать внимание пользователей интернета несмотря на то, что у собаки нет особых талантов.
Все началось с того, что на сайте Reddit кто-то опубликовал фото Йоги, написав, что он выглядит как человек. И действительно морда собаки похожа на человеческое обличие. Со своей стрижкой, подчеркивающей миндалевидные глаза, иллюзорные брови и розоватые губы, Йоги выглядит просто потрясающе. Большинство пользователей форумов отметило, что собака выглядит так, будто его владелец применил приложение, которое меняет двух людей на фото лицами.
Впрочем, по словам хозяина Йоги, Шанталя Дежардинса, он никогда не замечал в своем питомце что-либо необычное и не смотрел на собаку таким образом. Парень продолжает всех уверять, что глядя на Йоги, он ничего такого не замечает. ​Тем не менее рядом с другими собаками Йоги действительно выглядит как человек. И хотя в его внешности и есть человеческие черты, большую роль играют углы съемки, способ ухода за шерстью и освещение. Ведь на других фото Йоги может выглядеть как обычная собака.
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