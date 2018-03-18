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Ван Гал: «Меня трудно заинтересовать после „Аякса“, „Барселоны“, сборной Голландии, „Баварии“ и „МЮ“
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Ван Гал: «Меня трудно заинтересовать после „Аякса“, „Барселоны“, сборной Голландии, „Баварии“ и „МЮ“ 

Soccer News 58 минут назад
Фото: Soccer News
Голландский специалист Луи ван Гал рассказал о том, какие предложения он получал.
"Я по-прежнему получаю предложения каждую неделю, что мне кажется невероятным. Меня трудно заинтересовать после «Аякса», «Барселоны», сборной Голландии, «Баварии» и «МЮ».
Мне нравится тот образ жизни, который я веду сейчас, но не исключаю, что снова буду тренировать. Я уже отклонил предложения от участников Чемпионата Мира, а совсем недавно отказался от 25 миллионов евро в Китае.
Топ-клуб Европы? Например, ПСЖ — фантастический клуб, но я не буду делать этого снова — учить новый язык. Французский труден для меня. Общение — самая важная вещь для тренера, но ПСЖ — топовая команда" — приводит слова ван Гала Goal.com.
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