Ван Гал: «Меня трудно заинтересовать после „Аякса“, „Барселоны“, сборной Голландии, „Баварии“ и „МЮ“

Голландский специалист Луи ван Гал рассказал о том, какие предложения он получал.

"Я по-прежнему получаю предложения каждую неделю, что мне кажется невероятным. Меня трудно заинтересовать после «Аякса», «Барселоны», сборной Голландии, «Баварии» и «МЮ».

Мне нравится тот образ жизни, который я веду сейчас, но не исключаю, что снова буду тренировать. Я уже отклонил предложения от участников Чемпионата Мира, а совсем недавно отказался от 25 миллионов евро в Китае.

Топ-клуб Европы? Например, ПСЖ — фантастический клуб, но я не буду делать этого снова — учить новый язык. Французский труден для меня. Общение — самая важная вещь для тренера, но ПСЖ — топовая команда" — приводит слова ван Гала Goal.com.