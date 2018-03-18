Алан Дзагоев: «Судьи за воротами только мешают»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев недоволен работой арбитров за воротами в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона». В эпизоде с первым голом французов Жордан Ферри упустил мяч за линию ворот, после чего отдал голевой пас на Максвела Корне.

— После победы были невероятные эмоции! — написал Дзагоев на своем официальном сайте. — На моей памяти таких матчей было три — с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов, когда мы сыграли 3:3 на выезде, со «Спортингом», когда выиграли дома 3:1, и этот, с «Лионом». Я бы даже сказал, что этот матч был самый сумасшедший по эмоциям. Когда сил уже не было, откуда-то они брались. Мы выжали из себя все, что возможно.

Еще перед матчем мы с Набабкиным сидели, и я ему говорил: «У меня чувство есть, что мы пройдем — вот увидишь». Не то чтобы уверенность была, но ощущение, что мы можем больше. Да, мы проиграли 0:1 в первом матче, но у нас были моменты, которыми мы не воспользовались.

Первый гол «Лиона»? Я и раньше говорил — судьи за воротами только мешают. Вроде они должны следить за такими моментами, главный арбитр на них надеется, а они ничего не говорят. Из-за этого много ошибок случается, и не только в этом матче. «Лион» забил первый гол, но мы были спокойны. Нужно было собраться и выигрывать матч — после гола Мусы нас любой победный счет устраивал.