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Дзагоев: «ЦСКА сейчас на подъеме, может и дальше пойдет у нас в Лиге Европы?»
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Дзагоев: «ЦСКА сейчас на подъеме, может и дальше пойдет у нас в Лиге Европы?» 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над «Лионом» (3:2), которая позволила его команде выйти в четвертьфинал Лиги Европы.
"После победы над «Лионом» были невероятные эмоции! На моей памяти таких матчей было три — с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов, когда мы сыграли 3:3 на выезде, со «Спортингом», когда выиграли дома 3:1, и этот, с «Лионом». Я бы даже сказал, что этот матч был самый сумасшедший по эмоциям. Когда сил уже не было, откуда-то они брались. Мы выжали из себя всё, что возможно.
В чем ЦСКА превзошёл соперника? В желании, самоотдаче. Каждый выжал из себя все, что мог — такие морально-волевые качества включились у каждого игрока! После первого тайма мы зашли в раздевалку, Набабкин спрашивает: «Ну, как ощущения?» Отвечаю: «Вроде ничего, а у тебя?» А он: «Что-то устал». А я смотрю, во втором тайме он как начал бегать — видно по нему было, что он свежий. И все остальные также. На второй тайм мы вышли, и первые 15-20 минут отыграли в таком ритме! Скорости не то что не снизили, а только увеличили.
Сколько лет прошло, сколько матчей мы вытаскивали — просто так это не происходит. У команды сумасшедший характер! Вот и все. С маленькой скамейкой и не самым оптимальным за последние годы составом мы вошли в восьмёрку сильнейших клубов Лиги Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала? Понятно, что в восьмерке только сильные команды остались. И «Лион» тоже был сильным соперником. Нам достался «Арсенал», но что делать? Самое главное, чтобы силы были, и эмоции остались. Команда сейчас на подъёме, мы вытащили такой матч — может, и дальше пойдёт у нас? Посмотрим", — приводит слова Дзагоева его личный официальный сайт.
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