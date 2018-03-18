Алексей Кравцов: «Обидно, что Юскову не удалось выиграть „полуторку“ в конце сезона 

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов выразил сожаление в связи с тем, что Денис Юсков не смог выиграть Кубок мира в общем зачете. На заключительном этапе Кубка мира в Минске Юсков стал вторым на дистанции 1500 м.
— Самая важная «полуторка» должна была быть у Дениса на Олимпиаде, но туда он не попал, и нынешняя стала приоритетной, — цитирует «Р-Спорт» Кравцова. — Опасения после «тысячи» были, что может не получиться выиграть общий зачет Кубка мира, к сожалению, так и случилось. Обидно, конечно, что ему не удалось ее выиграть в конце сезона.
Хочется отдельно отметить Катю Шихову, которая тоже выиграла зачет на своей дистанции (1000 м). У Кати был тяжелый олимпийский цикл, но она вернулась и вышла на высокий уровень. Хочется отметить и Ангелину Голикову, которая успешно выступала на протяжении сезона в Кубке мира, хочется поздравить и ее тренера Сергея Клевченю с третьим местом в общем зачете на 500 метров. На длинных дистанциях хорошо проявил себя Александр Румянцев. В целом, несмотря на все сложности нынешнего сезона, позитивные моменты есть и их больше.