Телепрограмма на сегодня, 19 марта 2018, для всех каналов 

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 19 марта 2018, в понедельник.
Телепрограмма на 19 марта 2018 на Первом канале
05:00 Телеканал «Доброе утро» (Выпуск от 19 марта)
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Время покажет
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское / Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:25 Время покажет
18:50 На самом деле
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Золотая Орда (9-я и 10-я серии)
23:35 Вечерний Ургант
00:00 Познер (Гость Данила Козловский)
01:00Шерлок Холмс: Этюд в розовых тонах
02:50 Время покажет
03:00 Новости
03:05 Время покажет
04:20Контрольная закупка
Телепрограмма на 19 марта 2018 на России 1 05:00Утро России
09:00 Вести
09:15Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
13:0060 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Тайны следствия-13 ("Злая любовь", 1-я серия)
16:00 Тайны следствия-13 ("Злая любовь", 2-я серия)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир
19:0060 минут
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Осколки
22:10 Осколки
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
01:50 Следователь Тихонов
02:50 Следователь Тихонов
Телепрограмма на 19 марта 2018 на НТВ
05:00 Супруги ("Суррогат", «Свои и чужие дети»)
06:00 Сегодня
06:05 Супруги ("Суррогат", «Свои и чужие дети»)
07:00 Деловое утро НТВ 09:00 Мухтар. Новый след (Роня и Анфиса)
10:00 Сегодня
10:25 Улицы разбитых фонарей-12 ("Сбывшееся проклятие", «День учителя», «Ястреб вернулся»)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:00 Береговая охрана-2 ("Игра на опережение", 1-я и 2-я серии)
19:00 Сегодня
19:40 Высокие ставки. Реванш (11-я и 12-я серии)
21:40 Обратный отсчет (11-я и 12-я серии)
23:40 Итоги дня 00:10 Поздняков
00:20Дикий-2 (Ах, эта свадьба)
01:25 Место встречи
03:25 Поедем, поедим!
04:00Час Волкова (Месть для мамы)
Телепрограмма на 19 марта 2018 на ТВ Центр
06:00 Настроение
08:10 Внимание! Всем постам…
09:50 Леди исчезают в полночь (1-я серия)
10:38Леди исчезают в полночь (2-я серия)
11:30 События
11:50 Леди исчезают в полночь (3-я серия)
12:51Леди исчезают в полночь (4-я серия)
13:55 Городское собрание
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Пуаро Агаты Кристи ("Приключения кухарки из Клэпхема". «Убийство в Мьюзе»)
17:00 Естественный отбор (Семечки подсолнечные обжаренные)
17:50 Роковое наследство (9-я серия)
18:43Роковое наследство (10-я серия)
19:40 События
20:00 Петровка, 38 20:20Право голоса
22:00 События
22:30 «Украина. Страна на обочине». Спецрепортаж
23:05 Без обмана. Строительный кошмар
00:00 События. 25 -й час 00:30 Право знать!
01:40 Вера ("Охотники на оленей". «Смерть семьянина»)
Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино (Александр Зархи)
07:00 Новости культуры
07:05 Пешком… (Москва бульварная)
07:30 Новости культуры
07:35 Правила жизни
08:00 Новости культуры
08:05Уроки французского
09:30 Итальянское счастье
09:55 Кинопоэзия (Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»)
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10ХХ век ("Двенадцатый этаж". 1988)
12:15 Мы — грамотеи!
13:00 Марта Аргерих. Дочь по крови
14:40 Кинопоэзия (Мария Карпова и Игорь Хрипунов читают стихотворение Анны Ахматовой «Он любил три вещи на свете…»)
14:50 Константин Циолковский
15:00 Новости культуры
15:10 Кинопоэзия (Анатолий Белый читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот родина моя…»)
15:15 Вспоминая великие страницы (Сольное пение)
17:00 На этой неделе… 100 лет назад. Нефронтовые заметки (191-я неделя войны. 19 (6) марта-25 (12) марта 1918 года)
17:25 Линия жизни (К 85-летию Александра Городницкого)
18:20Атланты. В поисках истины (Нефть в океане — друг или враг?)
18:45 Мой дом — моя слабость (Фильм 1-й — «Городок художников на Масловке»)
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Кинопоэзия (Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»)
20:05 Правила жизни (Выпуск от 19 марта)
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Исчезнувшие люди — драматическая история эволюции человека (1-я серия — «Вымирание»)
21:35 Кинопоэзия (Агния Кузнецова читает стихотворение Марины Цветаевой «В огромном городе моём ночь…»)
21:40 Кто мы? ("Ледяной поход", фильм 1-й)
22:05 Сати. Нескучная классика… (С Лораном Илером и Андрисом Лиепой)
22:45 Пётр Первый. Завещание (1-я серия)
23:45 Новости культуры
00:05 Магистр игры (Бабочка-философ)
00:35 ХХ век ("Двенадцатый этаж". 1988)
01:40 Лауреаты XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского (Скрипка. Юй-Чень Цзэнь)
02:20Итальянское счастье
02:45 Роберт Фолкон Скотт
Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале Матч ТВ 05:05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 10 км. Трансляция из Швеции
05:45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция из Швеции
06:30 Заклятые соперники
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Екатеринбурга
10:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
10:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Норвегии
11:20Новости
11:25 Все на Матч!
12:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Норвегии
13:40 Новости
13:45 Футбол. Чемпионат Франции ("Марсель" — «Лион »)
15:45 Новости
15:50 Все на Матч!
16:30 Специальный репортаж (ПСЖ — забава Неймара?)
16:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала ("Лестер" — «Челси»)
18:50 Новости
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
21:55 Новости
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Трансляция из Сочи (М. Гассиев — Ю. Дортикос)
23:25 Специальный репортаж
00:00 Все на Матч!
00:30 Дневник Паралимпийских игр 01:30 Вся правда про…
02:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Канады (Россия — Китай)
Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале СТС 05:45 Музыка на СТС 06:00 Новаторы
06:40 Смешарики
07:40 Приключения Кота в сапогах
08:05 Том и Джерри
09:00Шоу «Уральских пельменей»
09:55 Зверополис
12:00 Кухня
17:00 Воронины
19:00 Премьера! «Воронины»
21:00 Напролом
22:55 Шоу «Уральских пельменей»
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
00:30 Шоу «Уральских пельменей»
01:00 Взвешенные люди
03:00 Сокровище в пелёнках
Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале Рен ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00"Военная тайна" с Игорем Прокопенко (1-я часть)
11:00 Документальный проект
12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Документальный спецпроект
19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости
20:00 Ромео должен умереть
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Спартак: Кровь и песок (7-я и 8-я серии)
02:30 Документальный спецпроект
03:30 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале ТНТ 05:10Comedy Woman (130 -я серия)
06:00 ТНТ. Best (11-я серия)
06:30 ТНТ. Best (12-я серия)
07:00 ТНТ. Best (13-я серия)
07:30 ТНТ. Best (14-я серия)
08:00 ТНТ. Best (15-я серия)
08:30 ТНТ. Best (16-я серия)
09:00 Дом-2. Lite
10:15 Дом-2. Остров любви
11:30 Холостяк (2-я серия)
13:30 СашаТаня (47-я серия)
14:00 СашаТаня (48-я серия)
14:30 Интерны (228-я серия)
15:00 Интерны (229-я серия)
15:30 Интерны (230 -я серия)
16:00 Интерны (231-я серия)
16:30 Интерны (232-я серия)
17:00 Интерны (233-я серия)
17:30 Интерны (234-я серия)
18:00 Интерны (235 -я серия)
18:30 Интерны (236-я серия)
19:00 Интерны (237-я серия)
19:30 Интерны (238-я серия)
20:00 Реальные пацаны (203-я серия)
20:30 Реальные пацаны (204-я серия)
21:00 Где логика? (78-я серия)
22:00 Однажды в России (109-я серия)
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение
01:00Улица (37-я серия)
01:30 Улица (38-я серия)
02:00Улица (39-я серия)
02:30 Я люблю тебя, Бет Купер
04:30 Импровизация (39-я серия)
Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале Домашний
05:25 6 кадров
05:30 Джейми: обед за 30 минут (23-я и 24-я серия)
06:30 Понять. Простить (20-я серия — «Испытательный срок» 21-я серия — «Моя любовь»)
07:30 По делам несовершеннолетних (45 2-я и 808-я серии)
09:25 Давай разведёмся! (216-я и 325 -я серии)
11:20Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить (265-я серия — «Шут гороховый», 266-я серия — «Потерять и обрести», 267-я серия — «Исцеление», 30 -я серия — «Второй номер»)
14:25 Тёщины блины (1-я — 4-я серии)
18:006 кадров
19:00 Женский доктор-2 (15-я и 16-я серии)
20:55 Оплачено любовью
22:45 Проводница
23:45 6 кадров
00:30 Исчезнувшая
02:30 Проводница
03:30 Тест на отцовство
04:30 Понять. Простить (265-я серия — «Шут гороховый», 266-я серия — «Потерять и обрести») попкорнnews