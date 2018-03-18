Телепрограмма на сегодня, 19 марта 2018, для всех каналов

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 19 марта 2018, в понедельник.

Телепрограмма на 19 марта 2018 на Первом канале

05:00 Телеканал «Доброе утро» (Выпуск от 19 марта)

09:00 Новости

09:15 Контрольная закупка

09:50 Жить здорово!

10:55 Модный приговор

12:00 Новости с субтитрами

12:15 Время покажет

15:00 Новости с субтитрами

15:15 Давай поженимся!

16:00 Мужское / Женское

17:00 Время покажет

18:00 Вечерние новости с субтитрами

18:25 Время покажет

18:50 На самом деле

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:30 Золотая Орда (9-я и 10-я серии)

23:35 Вечерний Ургант

01:00Шерлок Холмс: Этюд в розовых тонах

02:50 Время покажет

03:00 Новости

03:05 Время покажет

04:20Контрольная закупка

Телепрограмма на 19 марта 2018 на России 1 05:00Утро России

09:00 Вести

09:15Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:40 Вести. Местное время

12:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

13:0060 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:00 Тайны следствия-13 ("Злая любовь", 1-я серия)

16:00 Тайны следствия-13 ("Злая любовь", 2-я серия)

17:00 Вести

17:40 Вести. Местное время

19:0060 минут

20:00 Вести

20:45 Вести. Местное время

21:00 Осколки

22:10 Осколки

01:50 Следователь Тихонов

02:50 Следователь Тихонов

Телепрограмма на 19 марта 2018 на НТВ

05:00 Супруги ("Суррогат", «Свои и чужие дети»)

06:00 Сегодня

06:05 Супруги ("Суррогат", «Свои и чужие дети»)

07:00 Деловое утро НТВ 09:00 Мухтар. Новый след (Роня и Анфиса)

10:00 Сегодня

10:25 Улицы разбитых фонарей-12 ("Сбывшееся проклятие", «День учителя», «Ястреб вернулся»)

13:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:30 Место встречи

17:00 Береговая охрана-2 ("Игра на опережение", 1-я и 2-я серии)

19:00 Сегодня

19:40 Высокие ставки. Реванш (11-я и 12-я серии)

21:40 Обратный отсчет (11-я и 12-я серии)

23:40 Итоги дня 00:10 Поздняков

00:20Дикий-2 (Ах, эта свадьба)

01:25 Место встречи

03:25 Поедем, поедим!

04:00Час Волкова (Месть для мамы)

Телепрограмма на 19 марта 2018 на ТВ Центр

06:00 Настроение

08:10 Внимание! Всем постам…

09:50 Леди исчезают в полночь (1-я серия)

10:38Леди исчезают в полночь (2-я серия)

11:30 События

11:50 Леди исчезают в полночь (3-я серия)

12:51Леди исчезают в полночь (4-я серия)

13:55 Городское собрание

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Пуаро Агаты Кристи ("Приключения кухарки из Клэпхема". «Убийство в Мьюзе»)

17:00 Естественный отбор (Семечки подсолнечные обжаренные)

17:50 Роковое наследство (9-я серия)

18:43Роковое наследство (10-я серия)

19:40 События

20:00 Петровка, 38 20:20Право голоса

22:00 События

22:30 «Украина. Страна на обочине». Спецрепортаж

23:05 Без обмана. Строительный кошмар

00:00 События. 25 -й час 00:30 Право знать!

01:40 Вера ("Охотники на оленей". «Смерть семьянина»)

Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале Культура

06:30 Новости культуры

07:00 Новости культуры

07:05 Пешком… (Москва бульварная)

07:30 Новости культуры

07:35 Правила жизни

08:00 Новости культуры

08:05Уроки французского

09:30 Итальянское счастье

09:55 Кинопоэзия ( Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»)

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10ХХ век ("Двенадцатый этаж". 1988)

12:15 Мы — грамотеи!

15:00 Новости культуры

15:15 Вспоминая великие страницы (Сольное пение)

17:00 На этой неделе… 100 лет назад. Нефронтовые заметки (191-я неделя войны. 19 (6) марта-25 (12) марта 1918 года)

17:25 Линия жизни (К 85-летию Александра Городницкого)

18:20Атланты. В поисках истины (Нефть в океане — друг или враг?)

18:45 Мой дом — моя слабость (Фильм 1-й — «Городок художников на Масловке»)

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:00 Кинопоэзия (Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»)

20:05 Правила жизни (Выпуск от 19 марта)

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Исчезнувшие люди — драматическая история эволюции человека (1-я серия — «Вымирание»)

21:40 Кто мы? ("Ледяной поход", фильм 1-й)

22:45 Пётр Первый. Завещание (1-я серия)

23:45 Новости культуры

00:05 Магистр игры (Бабочка-философ)

00:35 ХХ век ("Двенадцатый этаж". 1988)

01:40 Лауреаты XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского (Скрипка. Юй-Чень Цзэнь)

02:20Итальянское счастье

02:45 Роберт Фолкон Скотт

Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале Матч ТВ 05:05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 10 км. Трансляция из Швеции

05:45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция из Швеции

06:30 Заклятые соперники

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Екатеринбурга

10:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

10:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Норвегии

11:20Новости

11:25 Все на Матч!

12:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Норвегии

13:40 Новости

13:45 Футбол. Чемпионат Франции ("Марсель" — «Лион »)

15:45 Новости

15:50 Все на Матч!

16:30 Специальный репортаж (ПСЖ — забава Неймара?)

16:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала ("Лестер" — «Челси»)

18:50 Новости

18:55 Континентальный вечер

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция

21:55 Новости

22:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Трансляция из Сочи (М. Гассиев — Ю. Дортикос)

23:25 Специальный репортаж

00:00 Все на Матч!

00:30 Дневник Паралимпийских игр 01:30 Вся правда про…

02:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Канады (Россия — Китай)

Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале СТС 05:45 Музыка на СТС 06:00 Новаторы

06:40 Смешарики

07:40 Приключения Кота в сапогах

08:05 Том и Джерри

09:00Шоу «Уральских пельменей»

09:55 Зверополис

12:00 Кухня

17:00 Воронины

19:00 Премьера! «Воронины»

21:00 Напролом

22:55 Шоу «Уральских пельменей»

00:30 Шоу «Уральских пельменей»

01:00 Взвешенные люди

03:00 Сокровище в пелёнках

Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале Рен ТВ

05:00 Документальный проект

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

11:00 Документальный проект

12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости

14:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Документальный спецпроект

19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости

20:00 Ромео должен умереть

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Спартак: Кровь и песок (7-я и 8-я серии)

02:30 Документальный спецпроект

03:30 Тайны Чапман

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале ТНТ 05:10Comedy Woman (130 -я серия)

06:00 ТНТ. Best (11-я серия)

06:30 ТНТ. Best (12-я серия)

07:00 ТНТ. Best (13-я серия)

07:30 ТНТ. Best (14-я серия)

08:00 ТНТ. Best (15-я серия)

08:30 ТНТ. Best (16-я серия)

09:00 Дом-2. Lite

10:15 Дом-2. Остров любви

11:30 Холостяк (2-я серия)

13:30 СашаТаня (47-я серия)

14:00 СашаТаня (48-я серия)

14:30 Интерны (228-я серия)

15:00 Интерны (229-я серия)

15:30 Интерны (230 -я серия)

16:00 Интерны (231-я серия)

16:30 Интерны (232-я серия)

17:00 Интерны (233-я серия)

17:30 Интерны (234-я серия)

18:00 Интерны (235 -я серия)

18:30 Интерны (236-я серия)

19:00 Интерны (237-я серия)

19:30 Интерны (238-я серия)

20:00 Реальные пацаны (203-я серия)

20:30 Реальные пацаны (204-я серия)

21:00 Где логика? (78-я серия)

22:00 Однажды в России (109-я серия)

23:00 Дом-2. Город любви

00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение

01:00Улица (37-я серия)

01:30 Улица (38-я серия)

02:00Улица (39-я серия)

04:30 Импровизация (39-я серия)

Телепрограмма на 19 марта 2018 на канале Домашний

05:25 6 кадров

05:30 Джейми: обед за 30 минут (23-я и 24-я серия)

06:30 Понять. Простить (20-я серия — «Испытательный срок» 21-я серия — «Моя любовь»)

07:30 По делам несовершеннолетних (45 2-я и 808-я серии)

09:25 Давай разведёмся! (216-я и 325 -я серии)

11:20Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить (265-я серия — «Шут гороховый», 266-я серия — «Потерять и обрести», 267-я серия — «Исцеление», 30 -я серия — «Второй номер»)

14:25 Тёщины блины (1-я — 4-я серии)

18:006 кадров

19:00 Женский доктор-2 (15-я и 16-я серии)

20:55 Оплачено любовью

22:45 Проводница

23:45 6 кадров

00:30 Исчезнувшая

02:30 Проводница

03:30 Тест на отцовство

04:30 Понять. Простить (265-я серия — «Шут гороховый», 266-я серия — «Потерять и обрести») попкорнnews