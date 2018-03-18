Ещё
Куртуа не попал в заявку «Челси» на матч против «Лестера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куртуа не попал в заявку «Челси» на матч против «Лестера» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Soccer News
Стали известны составы «Лестера» и «Челси» на матч 1/4 финала Кубка Англии. В заявку лондонцев не вошел основной голкипер Тибо Куртуа, место в воротах займет Вилли Кабальеро.
"Лестер": Шмайхель — Симпсон, Морган, Магуайр, Чилвелл — Махрез, Иборра, Ндиди, Олбрайтон — Ихеаначо, Варди.
Запасные — Хамер, Драгович, Фукс, Адриэн Силва, Грэй, Окадзаки, Диабате.
"Челси": Кабальеро — Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо — Виллиан, Азар — Мората.
Запасные — Эдуарду, Дзаппакоста, Кэйхилл, Эмерсон, Фабрегас, Педро, Жиру.
Матч «Лестер» — «Челси» начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Спорт-Экспресс: последние новости
Диего Симеоне: "Я ничем не смог помочь игрокам "Атлетико" Елистратов и Просвирнова остались без медалей в многоборье на ЧМ Пауль Антон: "Надеюсь вернуться из сборной без повреждений"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию40
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение