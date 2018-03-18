Куртуа не попал в заявку «Челси» на матч против «Лестера»

Стали известны составы «Лестера» и «Челси» на матч 1/4 финала Кубка Англии. В заявку лондонцев не вошел основной голкипер Тибо Куртуа, место в воротах займет Вилли Кабальеро "Лестер": Шмайхель — Симпсон, Морган, Магуайр, Чилвелл — Махрез, Иборра, Ндиди, Олбрайтон — Ихеаначо, Варди. Запасные — Хамер, Драгович, Фукс, Адриэн Силва, Грэй, Окадзаки, Диабате. "Челси": Кабальеро — Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо — Виллиан, Азар — Мората. Запасные — Эдуарду, Дзаппакоста, Кэйхилл, Эмерсон, Фабрегас, Педро, Жиру. Матч «Лестер» — «Челси» начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.