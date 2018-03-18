Наблюдатели от партии «Яблоко» подрались между собой в Махачкале (Видео)

Кроме того, они оказывают давление на представителей членов избирательных комиссий и на наблюдателей других партий. Ранее председатель УИК 1111 Зухра Нородинова сообщала о подрывной деятельности наблюдателей на избирательном участке.