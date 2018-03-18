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Наблюдатели от партии «Яблоко» подрались между собой в Махачкале (Видео)
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Наблюдатели от партии «Яблоко» подрались между собой в Махачкале (Видео) 

Mirmol.ru 7 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Кроме того, они оказывают давление на представителей членов избирательных комиссий и на наблюдателей других партий.
Ранее председатель УИК 1111 Зухра Нородинова сообщала о подрывной деятельности наблюдателей на избирательном участке.
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