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В сеть попала форма «Барселоны» на следующий сезон
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В сеть попала форма «Барселоны» на следующий сезон
Евро-футбол.Ру
5 часов назад
Фото:
Евро-футбол.Ру
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В интернете опубликовали эскиз формы «Барселоны» на следующий сезон.
Речь идет о третьем комплекте, в котором каталонцы будут проводить некоторые выездные поединки.
Ранее сообщалось, что третья форма
"Реала"
в следующем сезоне будет красной.
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