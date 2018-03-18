«Милан» обыграл «Кьево», «Рома» победила «Кротоне»

«Милан» одержал волевую победу над «Кьево» в матче 29-го тура чемпионата Италии (3:2). Победный гол на 82-й минуте провел Андре Силва.

В других матчах «Рома» победила «Кротоне» со счетом 2:0, «Аталанта» разгромила «Верону» — 5:0, «Кальяри» вырвал три очка во встрече с «Беневенто» — 2:1, а «Фиорентина» обыграла «Торино» — 2:1.

Серия А 29-й тур "Кротоне" — «Рома» — 0:2 (0:1)

Голы: Эль-Шаарави, 39 (0:1). Наингголан, 75 (0:2).

18 марта. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

"Милан" — «Кьево» — 3:2 (1:2)

Голы: Хакан Чалханоглу , 10 (1:0). Стемпиньски, 33 (1:1). Инглезе, 34 (1:2). Кутроне, 52 (2:2). Андре Силва, 82 (3:2).

Нереализованный пенальти: Кессье (Милан), 90+3 (вратарь)

"Милан": Дж. Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Родригес, Билья, Бонавентура, Хакан Чалханоглу, Кессье, Борини (Андре Силва, 60), Сусо, Кутроне (Музаккьо, 84).

"Кьево": Соррентино, Томович, Каччаторе, Бани, Ярошиньски, Радованович, Кастро, Джаккерини (Хетемай, 71), Депаоли (Пеллиссьер, 87), Стемпиньски, Инглезе (Бирса, 76).

Предупреждения: Депаоли, 17. Кессье, 44. Хакан Чалханоглу, 47. Ярошиньски, 55. Джаккерини, 61. Билья, 74. Стемпиньски, 77. Каччаторе, 90+4.

Судья: Мариани (Италия).

18 марта. Милан. Стадион «Сан-Сиро».