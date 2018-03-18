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Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин — вторые в дабл-миксте на этапе Мирового тура
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Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин — вторые в дабл-миксте на этапе Мирового тура 

Чемпионат.com 3 часа назад
Российские кёрлингисты Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин заняли второе место в дабл-миксте на этапе Мирового тура в Будапеште (Венгрия). В финале соревнований россияне уступили смешанной паре из Венгрии Ильдико Секереш/Георги Надь со счётом 6:7.
Ещё одна российская пара Мария Комарова/Даниил Горячев в матче за третье место уступила шотландцам Джудит Макклири и Ли Макклири со счётом 7:9 и осталась без медалей.
В соревнованиях приняли участие 12 команд из Венгрии, России, Шотландии, Польши, Австрии, Швеции, Латвии и Люксембурга.
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