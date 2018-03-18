Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин — вторые в дабл-миксте на этапе Мирового тура

Российские кёрлингисты Анастасия Москалёва Александр Ерёмин заняли второе место в дабл-миксте на этапе Мирового тура в Будапеште (Венгрия). В финале соревнований россияне уступили смешанной паре из Венгрии Ильдико Секереш/Георги Надь со счётом 6:7. Ещё одна российская пара Мария Комарова Даниил Горячев в матче за третье место уступила шотландцам Джудит Макклири и Ли Макклири со счётом 7:9 и осталась без медалей. В соревнованиях приняли участие 12 команд из Венгрии, России, Шотландии, Польши, Австрии, Швеции, Латвии и Люксембурга.