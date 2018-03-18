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Ван Гал: "Меня трудно заинтересовать после "Аякса", "Барселоны", сборной Голландии, "Баварии" и "МЮ"

Икарди забил четыре гола "Сампдории" коснувшись мяча 14 раз за весь матч