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Алан Дзагоев: «Достался „Арсенал“, но что делать?»
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Алан Дзагоев: «Достался „Арсенал“, но что делать?» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, комментируя итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы, отметил, что его команде все равно бы достался сильный соперник. За выход в полуфинал армейцы поборются с лондонским «Арсеналом».
— Понятно, что в восьмерке только сильные команды остались, — написал Дзагоев на своем официальном сайте. — И «Лион» тоже был сильным соперником. Нам достался «Арсенал», но что делать? Самое главное, чтобы силы были, и эмоции остались. Команда сейчас на подъёме, мы вытащили такой матч — может, и дальше пойдёт у нас? Посмотрим.
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