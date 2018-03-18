Алан Дзагоев: «Достался „Арсенал“, но что делать?»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев , комментируя итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы, отметил, что его команде все равно бы достался сильный соперник. За выход в полуфинал армейцы поборются с лондонским «Арсеналом».

— Понятно, что в восьмерке только сильные команды остались, — написал Дзагоев на своем официальном сайте. — И «Лион» тоже был сильным соперником. Нам достался «Арсенал», но что делать? Самое главное, чтобы силы были, и эмоции остались. Команда сейчас на подъёме, мы вытащили такой матч — может, и дальше пойдёт у нас? Посмотрим.