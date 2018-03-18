Федор Конюхов благословил передачу иконы керченскому храму 

Икона, именуемая «Взыскание погибших», обнаруженная при исследованиях поисковых организаций, в скором времени станет первой иконой православного храма Иоанна Богослова, который восстанавливается в Керчи.
Благословение на передачу иконы в керченский храм Иоанна Богослова дал протоиерей Федор Конюхов благословил передачу иконы. Святыня была обнаружена руководителем одного из филиалов поискового фонда Республики Крым Тимуром Пустыниным.
До завершения работ икона будет храниться в храме Св. апостола Андрея Первозванного в Керчи.
Ранее в интервью НСН глава города Керчь Сергей Бороздин рассказал об уникальном храме Ионна Предтечи, расположенном в городе. «Храм уникален тем, что всегда был действующим. Да, были периоды, когда небольшие промежутки времени он был закрыт. Например, при советской власти он был превращён в лапидарий — музей каменных древностей. Было время, когда храм был даже мечетью при османах», — заявил он.