Федор Конюхов благословил передачу иконы керченскому храму

Икона, именуемая «Взыскание погибших», обнаруженная при исследованиях поисковых организаций, в скором времени станет первой иконой православного храма Иоанна Богослова, который восстанавливается в Керчи.

Благословение на передачу иконы в керченский храм Иоанна Богослова дал протоиерей Федор Конюхов благословил передачу иконы. Святыня была обнаружена руководителем одного из филиалов поискового фонда Республики Крым Тимуром Пустыниным.

До завершения работ икона будет храниться в храме Св. апостола Андрея Первозванного в Керчи.