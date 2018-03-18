«О Рубине. О его втором тайме. Да, это было задорно. Но слова Бердыева после матча немного развеселили, честно говоря. А выразился он в том смысле, что это был кусочек, фрагмент „того Рубина, к которому мы стремимся“ Раз стремление — значит, будущее. Что ж, лучшее исходило от Карадениза и Нобоа. Решающий гол забит после ошибки Могилевца (грубейшей) в центре поля и Камболова (непростительной) в своей штрафной. Будущее Рубина — Карадениз. Это не может не улыбнуть», — написал Уткин в своем телеграм-канале.