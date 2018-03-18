Ширер: «За „Манчестер Юнайтед“ играет брат-близнец Санчеса»

"Манчестер Юнайтед" подписал Алексиса Санчеса, но складывается ощущение, что за них играет его брат-близнец. Он выглядит как потерявшийся мальчик. Работа тренера заключается в том, чтобы выжимать лучшее из футболистов.

Против «Севильи» за «Манчестер Юнайтед» играли Ромелу Лукаку, Маркус Рэшфорд , Алексис Санчес. У них было достаточно классных футболистов, чтобы добиться победы перед своими болельщиками.