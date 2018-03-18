Ширер: «За „Манчестер Юнайтед“ играет брат-близнец Санчеса» 

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что "Манчестер Юнайтед" достался брат-близнец Алексиса Санчеса.
"Манчестер Юнайтед" подписал Алексиса Санчеса, но складывается ощущение, что за них играет его брат-близнец. Он выглядит как потерявшийся мальчик. Работа тренера заключается в том, чтобы выжимать лучшее из футболистов.
Против «Севильи» за «Манчестер Юнайтед» играли Ромелу Лукаку, Маркус Рэшфорд, Алексис Санчес. У них было достаточно классных футболистов, чтобы добиться победы перед своими болельщиками.
Приглашая Моуринью, «Манчестер Юнайтед» знал, что они получат высокомерного тренера, приносящего трофеи. Их игра временами не очень хороша, но Жозе обеспечивает трофеи, как было в прошлом сезоне. При этом футбол, который демонстрируют «красные дьяволы», не привлекателен", — цитирует Ширера Daily Star.