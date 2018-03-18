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Уткин: «У Лунева темперамент аутиста»
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Уткин: «У Лунева темперамент аутиста» 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Известный комментатор Василий Уткин высказался о вратаре "Зенита" Андрее Луневе.
"Я не хочу сказать ничего плохого о Луневе, он абсолютно здоровый человек. Но с темпераментом аутиста. Я знаю одну историю. «Зенит» выезжал на игру, по-моему, со "Спартаком". Футболисты собрались в холле, ожидая автобус.
У всех некий мандраж, а Лунев пришел последним, и было видно, что он только что проснулся, у него на лице был след от подушки. У Лунева нет нервов. Не знаю, зачем Манчини отправлял разминаться Лодыгина в матче с «РБ Лейпциг» — приводят слова Уткина российские СМИ.
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