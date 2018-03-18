Уткин: «У Лунева темперамент аутиста»

"Я не хочу сказать ничего плохого о Луневе, он абсолютно здоровый человек. Но с темпераментом аутиста. Я знаю одну историю. «Зенит» выезжал на игру, по-моему, со "Спартаком" . Футболисты собрались в холле, ожидая автобус.

У всех некий мандраж, а Лунев пришел последним, и было видно, что он только что проснулся, у него на лице был след от подушки. У Лунева нет нервов. Не знаю, зачем Манчини отправлял разминаться Лодыгина в матче с «РБ Лейпциг» — приводят слова Уткина российские СМИ.