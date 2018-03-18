Рибери и Левандовски — в запасе «Баварии» на матч с «Лейпцигом»

Стали известны составы «Лейпцига» и «Баварии» на матч 27-го тура чемпионата Германии. Франк Рибери Роберт Левандовски остались в запасе. "Лейпциг": Гулачи — Ляймер, Упамекано, Конате, Ильзанкер — Кампль, Демме, Кейта, Брума — Забитцер, Поульсен. Запасные — Мвого, Орбан, Бернарду, Лукман, Форсберг, Вернер, Огюстен. "Бавария": Ульрайх — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Мюллер, Руди, Родригес, Видаль, Бернат — Вагнер. Запасные — Штарке, Рафинья, Боатенг, Шабани, Мартинес, Рибери, Левандовски. Матч «Лейпциг» — «Бавария» начнется в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его трансляцию.