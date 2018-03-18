Ещё
Рибери и Левандовски — в запасе «Баварии» на матч с «Лейпцигом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рибери и Левандовски — в запасе «Баварии» на матч с «Лейпцигом» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Стали известны составы «Лейпцига» и «Баварии» на матч 27-го тура чемпионата Германии. Франк Рибери и Роберт Левандовски остались в запасе.
"Лейпциг": Гулачи — Ляймер, Упамекано, Конате, Ильзанкер — Кампль, Демме, Кейта, Брума — Забитцер, Поульсен.
Запасные — Мвого, Орбан, Бернарду, Лукман, Форсберг, Вернер, Огюстен.
"Бавария": Ульрайх — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Мюллер, Руди, Родригес, Видаль, Бернат — Вагнер.
Запасные — Штарке, Рафинья, Боатенг, Шабани, Мартинес, Рибери, Левандовски.
Матч «Лейпциг» — «Бавария» начнется в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его трансляцию.
Спорт-Экспресс: последние новости
Елистратов и Просвирнова остались без медалей в многоборье на ЧМ Пауль Антон: "Надеюсь вернуться из сборной без повреждений" Клод Пюэль: "Лестер" заслуживал другого результата в матче с "Челси"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию40
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение