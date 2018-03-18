Дмитрий Ярошенко: «Россиянок не волнуют шансы на увеличение квоты, в случае, если не приедут украинки» 

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с квотами для международных соревнований по биатлону среди женщин. Отметим, что сейчас сборная России располагает квотой в пять мест. На последний этап Кубка мира в этом сезоне, который пройдет в Тюмени, не приедут украинские спортсменки. Квота сборной Украины — шесть мест.
— Спортсмены точно не думают о том, что у них хорошие шансы увеличить квоту, если не приедут украинки, — считает Ярошенко. — Их это не волнует. Тренеры еще могут об этом думать, лучше спросить об этом у них, но спортсмены не думают. Та же Кайшева неплохо выступила для осознанного дебюта в сборной. Два попадания в десятку в Норвегии — отличный результат. Но ей нельзя останавливаться — надеюсь, в Тюмени она покажет себя. Конечно, потом будет важно, что сборная России получит квоту в шесть биатлонисток. Но на самом деле, это не так важно. Еще в мою бытность всегда было так, что 5-6 человек составляли костяк сборной. Кто-то неудачно выступал — отваливался от сборной, кого-то брали из подающих надежды. Так что больше для сборной и не надо — никогда не бывает так, что вся заявка из шести человек собрана из идеально выступающих биатлонистов. (Игорь НОВИКОВ)