Ещё
Дмитрий Ярошенко: «Россиянок не волнуют шансы на увеличение квоты, в случае, если не приедут украинки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Ярошенко: «Россиянок не волнуют шансы на увеличение квоты, в случае, если не приедут украинки» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с квотами для международных соревнований по биатлону среди женщин. Отметим, что сейчас сборная России располагает квотой в пять мест. На последний этап Кубка мира в этом сезоне, который пройдет в Тюмени, не приедут украинские спортсменки. Квота сборной Украины — шесть мест.
— Спортсмены точно не думают о том, что у них хорошие шансы увеличить квоту, если не приедут украинки, — считает Ярошенко. — Их это не волнует. Тренеры еще могут об этом думать, лучше спросить об этом у них, но спортсмены не думают. Та же Кайшева неплохо выступила для осознанного дебюта в сборной. Два попадания в десятку в Норвегии — отличный результат. Но ей нельзя останавливаться — надеюсь, в Тюмени она покажет себя. Конечно, потом будет важно, что сборная России получит квоту в шесть биатлонисток. Но на самом деле, это не так важно. Еще в мою бытность всегда было так, что 5-6 человек составляли костяк сборной. Кто-то неудачно выступал — отваливался от сборной, кого-то брали из подающих надежды. Так что больше для сборной и не надо — никогда не бывает так, что вся заявка из шести человек собрана из идеально выступающих биатлонистов. (Игорь НОВИКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Диего Симеоне: "Я ничем не смог помочь игрокам "Атлетико" Елистратов и Просвирнова остались без медалей в многоборье на ЧМ Пауль Антон: "Надеюсь вернуться из сборной без повреждений"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию39
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение