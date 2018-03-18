Джон Хайнс: У Кинкэйда был небольшой спад, мы поговорили, и он сделал выводы

— Когда Кори получил травму, Киту пришлось взять на себя основную нагрузку. Мне показалось, что он немного растерялся в самом начале. Кори великолепно начал сезон, и мы этим воспользовались. Кит тоже хорошо играл в самом начале, но потом у него возникли проблемы. Но он извлек из этого уроки. Он умеет концентрироваться, контролировать себя в каждом матче, а между играми готовиться физически и психологически к тому, чтобы выходить на лед в каждой игре. У него был небольшой спад, мы поговорили, и он сделал выводы. С тех пор он на высоте, — передает слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в последних 12 матчах регулярного чемпионата Кинкэйд одержал девять побед. Всего в этом сезоне он провел 31 встречу и выиграл 19 игр.

Напомним, что основной голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер не выступает с 8 марта, пропустив 16 матчей из-за травмы бедра и паха.