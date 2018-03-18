Ещё
Депутаты Народного Собрания РД о ходе голосования в Кизилюртовском районе (Видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депутаты Народного Собрания РД о ходе голосования в Кизилюртовском районе (Видео) 

Mirmol.ru 4 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Пайзулаев Мурат Магомедович — Заместитель председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Оздеаджиев Мухтар Мусаевич — Член Комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.
Mirmol.ru: последние новости
«Спорт как искусство»: Дагестанские дети нарисуют Чемпионат Европы в Каспийске «Анжи» подписал лучшего молодого полузащитника Азии В Махачкале неизвестный пенсионер каждый день клеит плакаты в поддержку Грудинина (ВИДЕО)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение