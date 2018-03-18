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В Инетрнете появилось видео с попыткой вброса на избирательном участке
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В Инетрнете появилось видео с попыткой вброса на избирательном участке 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
В сети появилось видео, на котором видно, как одна из наблюдателей пресекает попытку вброса бюллетеней в Черкесске.
Автор ролика утверждает, что запись сделана на участке № 11, расположенном в детском саду на улице Советской.
Запись свидетельствует о том, мужчину вовремя остановили наблюдатели и зафиксировали нарушение. После этого паредположительно председатель участковой избирательной комиссии подошла к нему и изъяла бланки.
Наблюдатели написали жалобу в ЦИК и вызвали на место происшествия полицию.
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