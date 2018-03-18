В Инетрнете появилось видео с попыткой вброса на избирательном участке 

В сети появилось видео, на котором видно, как одна из наблюдателей пресекает попытку вброса бюллетеней в Черкесске.
Автор ролика утверждает, что запись сделана на участке № 11, расположенном в детском саду на улице Советской.
Запись свидетельствует о том, мужчину вовремя остановили наблюдатели и зафиксировали нарушение. После этого паредположительно председатель участковой избирательной комиссии подошла к нему и изъяла бланки.
Наблюдатели написали жалобу в ЦИК и вызвали на место происшествия полицию.