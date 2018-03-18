Давка в Казани на игре «Спартака», Шипулин уступил серебро в эстафете, победы Большунова и Волкова

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 18 марта.

КОШМАР. «Казнь Арена» В субботу в Казани возникли серьезные проблемы с организацией матча российской премьер-лиги «Рубин» — "Спартак" (1:2). Болельщики красно-белых смогли пройти на трибуны только к середине первого тайма, попав в давку на входе, а после финального свистка их долго не выпускали со стадиона.

СБОРНАЯ. Станислав Черчесов : " Дзюба ? Ильин и Ионов тоже забили по два гола в субботу" Сборная России начала подготовку к товарищеским матчам с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта). Главный тренер команды ответил на вопросы журналистов после первой тренировки на базе «Динамо» в Новогорске.

СНАЙПЕР. Дзюба и сборная: когда вызывать? В субботу Артем Дзюба отметился дублем за «Арсенал» и еще раз напомнил о себе сборной. Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР — о том, когда арендованного туляками у "Зенита" футболиста стоит пригласить в национальную команду.

ЗВЕЗДА. Промес отдыхает Форвард «Спартака» Луиз Адриану — главная звезда РФПЛ прямо сейчас. Бразильца встречали в России со скепсисом, но в ответ он незаметно превратился в лидера чемпиона страны.

БИАТЛОН. Шипулин отдал серебро австрийцу Сборная Норвегии выиграла эстафету на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене и Малый хрустальный глобус в этой дисциплине. Россия финишировала третьей, уступив Австрии на последних метрах.

ЛЫЖИ. Победная точка Александр Большунов стал победителем гонки преследования в финале Кубка мира в шведском Фалуне. Эффектное завершение сезона.

UFC. Волков довел Вердума до предела прочности Россиянин Александр Волков благодаря нокауту в четвертом раунде победил бразильца Фабрисиу Вердума в рамках турнира UFC Fight Nights в Лондоне. Появился вопрос: дадут ли Волкову чемпионский бой?

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